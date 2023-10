Dans Bacon May Die, vous êtes un cochon qui se fraye un chemin à travers des hordes d'ennemis. Vous êtes un combattant expérimenté et vous disposez d'une arme à feu si la horde d'ennemis devient trop grande. Bacon May Die est un jeu amusant auquel vous pouvez également jouer à deux joueurs sur le même ordinateur. Passez en mode « coop » pour vaincre vos ennemis avec vos amis. N'oubliez pas de personnaliser votre cochon avec différents objets comme des chapeaux, des lunettes, des colliers ou des pantalons. Vous pouvez créer d'innombrables combinaisons différentes pour faire de votre cochon le plus cool de la ville. Au fait, n'oubliez pas d'amener votre poulet de compagnie à la bataille car il a un bec féroce. Déplacer et combattre - touches fléchées Tirer - appuyer et maintenir la flèche gauche/droite Déplacer et combattre - WASD Tirer - appuyer et maintenir A/DBacon May Die est créé par SnoutUp Games basé en Lituanie. Vous connaissez peut-être SnoutUp Games du combattant sur le thème du porc, Iron Snout.

