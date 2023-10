Card Hog est un jeu de cartes d'exploration de donjon créé par SnoutUp Games. Embarquez pour un voyage dans des donjons sans fin, collectez du butin et combattez au tour par tour contre des dizaines d'ennemis uniques tels que des slimes, des chevaliers, des zombies, des extraterrestres et des vampires ! Vous pouvez utiliser la construction de deck pour modifier le déroulement du jeu et améliorer vos chances de survie grâce à des améliorations permanentes. Il y a plus d'une centaine de cartes à découvrir remplies d'interactions humoristiques, de bonus sympas, de combats de boss passionnants et bien plus encore ! Préparez-vous à monopoliser l'ordinateur toute la journée en jouant à ce jeu ! Déplacez votre carte de porc vers la carte avec laquelle vous souhaitez interagir. Déplacez-vous - Touches fléchées, WASD ou appuyez sur l'emplacement de carte souhaité. Card Hog a été créé par Snoutup Games. Jouez à leurs autres jeux de porcs sucrés sur Poki : Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom et Ninja Shurican.

