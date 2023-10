Undervault est un jeu d'exploration de donjon généré de manière procédurale qui vous permet d'explorer, de collecter du butin et de combattre des monstres. Vous êtes à la merci de votre propre chance dans ce donjon, car il contient de nombreuses pièces de différents types telles que la cuisine, la chambre, la trésorerie et une pièce dite inconnue, que vous pouvez transformer en type de pièce de votre choix. Il existe également de nombreux autres éléments de l'histoire et secrets à découvrir. Jusqu'où pouvez-vous aller dans ce jeu de plateforme roguelike passionnant ? Cliquez sur n'importe quel objet pour interagir avec lui. Interagir - Déplacer avec le bouton gauche de la souris - Touches fléchéesUndervault a été créé par Andriy Bychkovski. Il est le créateur de Pixel Express. Jouez ici !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Undervault. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.