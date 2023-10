Horror Dungeon 3D est un jeu de survie effrayant dans lequel vous essayez de vous échapper d'un château effrayant. Vous êtes piégé dans un château médiéval sombre et mystérieux avec des couloirs en forme de labyrinthe et des portes verrouillées qui peuvent être déverrouillées avec des clés à l'ancienne qui traînent dans le château pour que vous puissiez les trouver. Admirez la magnifique architecture, les pierres, les peintures et les tapisseries tout en explorant les nombreuses pièces intéressantes et passionnantes du château. Gardez un œil sur les clés jaunes, car vous en aurez besoin de 6 pour échapper à ce cauchemar d'une beauté envoûtante. Oh, encore une chose : le château n'est pas abandonné et des choses effrayantes se cachent autour ! Si vous êtes pris dans une situation dangereuse, utilisez rapidement votre lampe de poche si vous souhaitez vous échapper. Aurez-vous le courage de récupérer les six clés ? Partagez Horror Dungeon 3D avec vos amis si vous avez trop peur pour jouer seul. Horror Dungeon 3D est créé par Studio Laaya. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Horror Dungeon 3D sur Poki. Pour le moment, Horror Dungeon 3D n'est jouable que sur votre ordinateur.

