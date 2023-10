Pixel Express est un puzzle de stratégie d'arcade dans lequel le joueur doit contrôler les carrefours ferroviaires pour obtenir des points et empêcher les trains d'entrer en collision. Parvenez à livrer toutes les marchandises vers les différentes destinations, gagnez autant de pièces et de ressources que possible et construisez la ville de vos rêves ! Commencez par le Far West... et découvrez jusqu'où vous pouvez aller ! Cliquez sur les intersections pour changer la direction des trains. Attention à ne pas entrer en collision ! Changer de direction - Clic gauchePixel Express a été créé par Andriy Bychkovskyi, Pavlo Shelyazhenko, Serhii 'Cellinger' Buriak et 8-BITchin'tendo. C'est leur premier jeu sur Poki.

