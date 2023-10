Super Dangerous Dungeons est un jeu de plateforme et de puzzle 8 bits dans lequel vous incarnez le meilleur "chasseur de trésors" du monde à la recherche de quelque chose caché au fond des grottes. Ce jeu est une question de timing et de patience, alors assurez-vous de les emmener avec vous dans votre aventure dans les profondeurs. Avec de nombreux obstacles sur votre chemin, des pointes et des lances aux énigmes casse-tête et aux fosses sans fin, essayez d'aller le plus loin possible dans le donjon et réclamez votre récompense !.Déplacement - WASD ou touches fléchéesSauter - X, K ou barre d'espaceSuper Dangerous Dungeons est créé par Adventure Island. Découvrez leur autre jeu sur Poki : Heart Star !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Super Dangerous Dungeons. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.