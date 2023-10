Chicken Sword: Ninja Master est un jeu de plateforme et d'aventure dans lequel vous mettez vos compétences de ninja à l'épreuve. Faites un double saut à travers des anneaux de feu, affrontez vos ennemis et relevez tous les défis. Préparez-vous pour une aventure Ninja comme vous n'en avez jamais vécue auparavant. Bak bak bagak !Découvrez et complétez des dizaines de défis secrets de maîtrise du Ninja.Déplacement - WASD ou touches fléchées Afficher/Masquer les commandes - H Jump - Space Dash - K Attack - JC'est le premier jeu de KellyRayJ sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Chicken Sword: Ninja Master. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.