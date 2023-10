War Lands est un jeu de rôle bourré d'action avec des donjons et des ennemis générés de manière procédurale. Vous commencez en tant que guerrier capable de vous spécialiser dans n’importe quel arbre de compétences, qu’il s’agisse d’épée et de bouclier ou de capacités magiques. Vous affronterez des hordes de squelettes, de sorciers, de trolls et bien d'autres ennemis qui lâcheront de nouveaux objets et armes. Assurez-vous de détruire les objets environnementaux pour trouver un butin précieux, car ils vous aideront à améliorer votre équipement et vos sorts. Chaque gameplay sera différent lorsque vous jouerez à War Lands. Préparez-vous et préparez-vous pour cette aventure fantastique unique ! Déplacement - WASD ou touches fléchées Attaque - Bouton gauche de la souris - Menu des personnages de l'espace - Inventaire C - Pause B - PWar Lands est créé par Titan Games Studio. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

