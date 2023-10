Dungeon Quest

Avez-vous ce qu'il faut pour traverser le donjon ? Trouvez le meilleur butin et battez tous les challengers dans ce RPG d'action amusant. Voyagez de niveau en niveau pour affronter des ennemis de plus en plus difficiles tout en collectant les meilleurs objets possibles. Contrôles: WASD/Flèches - Déplacer Bouton gauche de la souris - Attaque G - Utiliser une bouteille santé P-Pause

Site Web : poki.com

