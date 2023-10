Archer Master 3D : Castle Defense est un jeu de simulation sur le thème médiéval créé par CyberGoldfinch. Prenez vos flèches et préparez-vous à être la dernière personne à défendre le château ! Tirez sur les ennemis envahisseurs aussi vite que possible et utilisez les améliorations pour rendre votre personnage plus fort. La majeure partie de la ville vous a abandonné, alors avez-vous ce qu'il faut pour sauver votre maison ? Contrôles: WASD ou touches fléchées - Déplacer Barre d'espace - Sauter Maj - Exécuter E - Équiper l'arc Bouton gauche de la souris - Tirez, maintenez pour tirer la corde plus fort Bouton droit de la souris - Viser Défilement de la souris ou Z/X - Zoom avant/arrière À propos du créateur : Archer Master 3D : Castle Defense est créé par CyberGoldfinch. Ils sont également les créateurs de nombreux autres grands jeux de simulation comme Deer Simulator, Tiger Simulator, et bien plus encore !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Archer Master 3D: Castle Defense. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.