Noob Archer est un jeu de réflexion comportant des éléments de tir. Le monde a été envahi par les zombies, et vous devez débarrasser le monde des zombies maléfiques, un zombie à la fois ! Utilisez votre arc et vos flèches pour éliminer tous les niveaux de zombies soigneusement conçus. Les zombies de ce jeu mourront dès qu'une de vos flèches (ou un danger environnemental comme une dynamite) les touchera. Alors visez soigneusement et amusez-vous à découvrir de multiples façons créatives de tirer sur des zombies. Certains niveaux vous donneront moins de flèches qu'il n'y a de zombies, vous devrez donc également élaborer une stratégie et essayer de détruire plusieurs ennemis avec une seule flèche. N'hésitez pas à sauter un niveau si vous êtes bloqué. Pouvez-vous terminer les 150 niveaux de Noob Archer ? Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris ou votre doigt pour viser et relâchez pour tirer. Noob Archer a été créé par Vanorium. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Noob Archer gratuitement sur Poki. Noob Archer peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

