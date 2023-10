Narrow.One est un jeu de tir à l'arc multijoueur 3D développé par Pelican Party Studios. Participez à une action de tir à l'arc rapide où vous et vos coéquipiers tentez de capturer le drapeau ennemi dans une arène de château magnifiquement conçue. Vous n'êtes autorisé à utiliser qu'un arc et quelques flèches, alors assurez-vous que votre objectif est précis et que vos réflexes sont rapides. Invitez vos amis à jouer avec vous et profitez du plaisir d'affronter vos adversaires ensemble. Narrow.One est une tonne de plaisir !

Site Web : narrow.one

