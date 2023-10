Regardez, votre butin ! est un jeu de cartes qui intègre un robot d'exploration de donjon et des éléments de jeu de rôle. Vous commencerez avec la carte de votre héros qui indique ses pouvoirs d'attaque et de défense. Centré autour de votre carte, vous obtiendrez également un deck qui randomise vos rencontres dans le mystérieux donjon plein de magie, d'expérience, de récompenses et de danger. Tout ce que vous avez à faire est de déplacer votre carte héros vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Quelle que soit la carte traversée par votre héros, il interagira ou se battra avec elle. Faites attention à vos points de vie pour ne pas mourir face à l'un des boss les plus puissants du jeu. Parcourez des donjons, débloquez des coffres, buvez de l'élixir, collectez des pièces, lancez des boules de feu, évitez les pièges venimeux et à pointes, battez les boss. Avec chaque boss que vous battez, vous avez une chance d'améliorer votre héros à mesure que vous devenez plus fort. Allez-y et commencez à explorer les donjons périlleux et devenez le maître de donjon ultime dans Look, Your Loot! Move - WASD ou Flèches (Swipe sur l'écran tactile) Vous avez 11 héros avec des tactiques différentes pour atteindre autant de butin que possible. Ce sont le Chevalier, le Mage, le Paladin, le Voleur, le Ruiner, le Druide Noir, Sir Lancelot, le Berserker, l'Assassin, le Docteur de la Peste et l'Archer. Regardez, votre butin ! est créé par Dragosha. Jouez à leur autre jeu de rôle et d'action 3D sur Poki : Foggy Fox. Vous pouvez jouer à Look, Your Loot ! gratuitement sur Poki.Look, Your Loot ! peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

