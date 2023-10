Fantasy Merger est un jeu de gestion qui combine les parties amusantes des jeux de rôle fantastiques et des jeux de bataille de cartes à collectionner dans un package enchanteur. Votre objectif est de protéger votre carte de héros, de la renforcer, de tuer tous vos ennemis et de les piller. Appuyez plusieurs fois sur votre carte pour booster vos attaques. Faites glisser et déposez des épées et des potions identiques sous votre carte pour les fusionner dans des versions plus puissantes et évoluées. Votre puissance augmentera à mesure que vous fusionnerez des objets et vaincrez des ennemis. Assurez-vous de visiter la boutique fréquemment pour ne manquer aucune chance de devenir plus fort ! Êtes-vous prêt à être le héros le plus vaillant que ce genre de famille ait jamais vu ? Appuyez plusieurs fois sur votre carte pour booster votre attaque. Faites glisser et déposez des épées et des potions identiques pour les fusionner en une version plus puissante et évoluée. Fantasy Merger est créé par Dedra Games. Ils ont un autre jeu de plateforme speedrun sur Poki : OvO Dimensions. Vous pouvez jouer à Fantasy Merger gratuitement sur Poki. Fantasy Merger peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

