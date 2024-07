Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Merge Penguin est un jeu de fusion passionnant dans lequel vous faites éclore et faire évoluer différents pingouins pour repousser les vagues d'attaques ennemies ! Commencez par acheter des œufs, puis fusionnez les identiques pour créer des pingouins plus forts. Placez stratégiquement vos pingouins pour maximiser leur défense, améliorez-les pour infliger plus de dégâts et utilisez des boosts pour vous préparer aux vagues entrantes. Plus vous jouez, plus vous débloquez de pingouins uniques. Contre combien de vagues vos pingouins peuvent-ils se défendre ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Merge Penguins. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.