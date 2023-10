Une fois la cellule mère infectée, les cellules locales se rassemblent pour détruire toutes les cellules infectées ! Nano War est un jeu de stratégie où pour gagner, vous devez capturer toutes les cellules infectées et les rendre bleues ! Capturez d'abord les cellules neutres pour développer votre force avant d'attaquer les cellules infectées pour gagner ! Pouvez-vous supprimer toutes les mauvaises cellules du corps pour rétablir l'équilibre ? Déplacez le curseur de la souris et faites glisser une ligne d'une cellule à l'autre pour envoyer des cellules. Nano War est créé par Okashi Games. Découvrez leur autre jeu sur Poki : MicroWars ! Vous pouvez jouer à Nano War gratuitement sur PokiNano War peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

