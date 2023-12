Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Rassemblez vos troupes et partez sur le champ de bataille dans War Master ! Dans ce jeu d'action et de stratégie, vous prenez le commandement d'une base militaire attaquée. A vous de construire des casernes, d'entraîner vos troupes et de les mener au combat. Après avoir vaincu vos ennemis, ils recevront des médailles d'or. Vous pouvez les utiliser pour progresser. Au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquerez davantage d'armes comme des chars, des hélicoptères d'attaque et même des bombes nucléaires à utiliser contre vos ennemis. Êtes-vous le cerveau stratégique qui gagnera chaque bataille ?

Site Web : poki.com

