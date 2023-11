ZomboTag est un jeu de combat en arène dans lequel vous devez infecter toutes les personnes de chaque niveau avec l'aide de votre armée toujours croissante ! Poursuivez et battez simplement les ennemis dans chaque arène différente pour passer au niveau supérieur et collecter des améliorations qui vous rendront, vous et votre armée, plus forts ! Vos deux principaux alliés sont les sauteurs et les mobs : les sauteurs sauteront vers les ennemis avant de revenir vers vous (pensez comme des boomerangs zombies) et les mobs se contenteront de s'asseoir à vos côtés et d'attaquer celui qui est le plus proche ! Battez des boss, agrandissez votre armée, devenez plus fort et voyez combien de temps vous pouvez tenir dans l'arène !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ZomboTag. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.