Furcifer's Fungeon est un roguelike à défilement automatique dans lequel tout ce que vous faites a un impact sur vos options de talents. Devenez une oie nécromancienne ou un berserker brandissant une lame de tonnerre ! Collectez des objets légendaires à chaque partie et ramenez-les à la maison pour encore plus d'options de construction à l'avenir. Affrontez des tonnes de types d'ennemis différents et de nombreuses améliorations à effectuer pour passer au niveau supérieur et vaincre le Fungeon !

Site Web : poki.com

