Ducklings est un joli jeu IO dans lequel vous incarnez un canard attentionné qui récupère les canetons perdus dans l'étang. Vous nagez pour récupérer autant de canetons perdus que possible afin de les ramener en toute sécurité à votre nid. Il y a cependant un problème, car vous n'êtes pas le seul parent canard attentionné dans l'étang ; d'autres canards tenteront de vous voler vos canetons afin qu'ils obtiennent l'honneur et des améliorations à votre nid pour les avoir sauvés. Pour chaque caneton que vous enregistrez, vous passez au niveau suivant. Vous avez terminé le jeu après le niveau 400 ! Assurez-vous d'éviter ces autres canards et de protéger vos canetons du mieux que vous pouvez... Oh, et faites attention aux bateaux à moteur dans l'étang, car ils vous renverseront.

Site Web : ducklings.io

