Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Conq.io est un jeu multijoueur dans lequel vous devez conquérir le monde ! Vous commencez sur une carte pleine de petits royaumes et de villages. Vous devrez gérer et commander vos villages et vos troupes pour reprendre les villes des autres joueurs. Conquérez toute la carte et vous gagnez ! Gardez cependant un œil sur votre approvisionnement alimentaire ! Comme le disait Napoléon : « Une armée marche sur le ventre », donc pas de nourriture signifie que vos troupes ne peuvent pas se battre. En prenant le contrôle des cases de la carte et en les connectant à vos villes, vous garantirez que la nourriture continue d'arriver, alors essayez de garder votre royaume connecté. Êtes-vous assez stratégique pour gagner dans Conq.io ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Conq.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.