MicroWars est un jeu de stratégie dans lequel vous vous battez pour le contrôle de la carte. Envoyez vos troupes dans des bases pour les attaquer et essayez d'en prendre le contrôle. Les bases que vous contrôlez génèrent des troupes au fil du temps, donc plus vous contrôlez de bases, plus vous disposez de pouvoir. Les cartes contiennent diverses bases neutres. Êtes-vous prêt à conquérir plus vite que votre ennemi ne vous conquiert ? MicroWars est créé par Okashi Games. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à MicroWars gratuitement sur Poki. MicroWars peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

