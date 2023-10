Cookin' Truck est un jeu de gestion culinaire créé par Spirkop. Avez-vous déjà eu envie de gérer votre propre food truck ? Alors Cookin' Truck est le jeu qu'il vous faut ! Remplissez votre camion et ajoutez des recettes pour attirer autant de clients et de ventes que possible. Mais fais attention! Vous devrez gérer judicieusement votre nourriture, votre argent et votre temps. Faites revenir les gens pour en savoir plus et vous resterez en affaires ! Si vous gérez mal votre inventaire, vos journées de cuisine pourraient être terminées ! Contrôles: Souris - Cliquez pour jouer À propos du créateur : Cookin' Truck est créé par Spirkop basé en France.

Site Web : poki.com

