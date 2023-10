The Secret of Tetrapylae est un jeu classique de type pointer-cliquer dans lequel vous serez emmené dans une aventure mystérieuse à travers la cité médiévale de Tetrapylae. Faites attention à votre environnement et suivez l'histoire du jeu afin de découvrir le secret des Tétrapyles. Mais fais attention! Certaines choses ne sont pas ce qu’elles paraissent et vous devrez peut-être prendre quelques pas en arrière afin de continuer votre voyage. Contrôles: Clic de souris À propos du créateur : Le Secret des Tétrapyles est créé par Ludivorus.

