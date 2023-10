kORi WALk est un jeu d'adresse et de réflexion dans lequel vous essayez de rester debout sur une plate-forme dangereuse avec un plan d'eau dangereux. Afin de contrôler vos membres, vous devez utiliser votre curseur comme une fronde. Cliquez et faites glisser votre souris pour reculer, puis relâchez pour lancer vos jambes idiotes et souples vers l'avant. Faites attention à la jambe que vous lancez, sinon vous risquez de tomber à l'eau et de perdre la partie. Franchissez toutes sortes de passages courts et larges sans toucher l'eau, appuyez sur les drapeaux pour activer les points de contrôle et collectez de délicieuses carottes en cours de route pour comparer les scores avec ceux de vos amis. N'oubliez pas de partager kORi WALk avec vos amis afin de pouvoir comparer vos scores ! Déplacer - Cliquez, faites glisser et relâchez le bouton gauche de la souris pour lancer le personnage. kORi WALk est créé par Korigame. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki : Climb Fling. Vous pouvez jouer à kORi WALk gratuitement sur Poki. kORi WALk peut être joué sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à kORi WALk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.