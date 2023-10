Climb Fling est un jeu d'adresse et de réflexion dans lequel vous essayez d'atteindre le sommet d'une piste d'escalade en lançant un personnage en ragdoll vers le haut. Le personnage saisira automatiquement les prises d'escalade qu'il pourra trouver pour ne pas tomber de la piste. Parviendrez-vous à atteindre le dernier niveau ? Climb Fling est créé par Korigame. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Climb Fling gratuitement sur Poki. Climb Fling peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

