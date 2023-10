Tired to Fall est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous devez guider une petite feuille qui devient trop fatiguée pour tomber chaque automne. Rejoignez les aventures de notre personnage feuille à travers la forêt et utilisez l'environnement pour trouver des moyens créatifs de remonter vers l'arbre ! Le but est d'atteindre le champignon jaune dans chaque niveau. Vous pouvez le faire en attrapant d'autres amis feuilles et en les lançant dans un endroit afin qu'ils puissent se transformer en plates-formes sur lesquelles vous pourrez grimper et traverser. Vous pouvez lancer plusieurs plants sur une zone particulière pour faire pousser des plates-formes encore plus hautes. Explorez une zone forestière fraîche pleine de choses passionnantes à voir telles que des châtaignes épineuses, des glands et des champignons canon ! Avez-vous ce qu'il faut pour survivre à la chute sans tomber ? Tired to Fall est créé par havana24. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Tired to Fall gratuitement sur Poki. Tired to Fall est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

