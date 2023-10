Mr Boomi est un jeu de réflexion dans lequel vous devez lancer un boulet de canon (Mr Boomi) sur leur canon. Collectez les étoiles en cours de route mais faites attention à ne pas trop retourner les plates-formes, sinon la partie sera terminée ! Évitez les ennemis et collectez tous les piments rouges sur le chemin dans ce jeu de puzzle à bascule ! Utilisez A et D, les touches fléchées ou cliquez sur l'écran pour déplacer les plates-formes et amener M. Boomi au canon ! M. Boomi est créé par d954mas . C'est leur premier jeu sur Poki !

