Too Many Ninjas est un jeu d'arcade d'action créé par Bennett Foddy. Incarnez un guerrier katana lors d'une embuscade de ninjas. Vous ne pouvez pas déplacer votre personnage, mais vous pouvez déplacer votre épée librement. Utilisez les touches fléchées pour dévier les shuriken entrants et trancher les ninjas qui s'approchent sans vous blesser. Les ninjas deviennent de plus en plus persistants au fil du temps, donc le jeu devient progressivement plus difficile. Essayez de battre les meilleurs scores de vos amis et partagez Too Many Ninjas avec eux ! Utilisez les touches fléchées pour déplacer votre katana dans la direction d'une attaque entrante. Déplacez le katana - Touches fléchées Too Many Ninjas a été créé par Bennett Foddy. Jouez à leur autre jeu de réflexion sur Poki : Get On Top

Site Web : poki.com

