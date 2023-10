Speed ​​King est un jeu d'arcade unique avec des éléments de plateforme et de puzzle. En tant que membre actif de la famille royale, vous avez légitimement le droit de détruire tout ce qui existe dans votre royaume. Exercez ce droit en écrasant rapidement toutes les caisses que vous voyez. Vous pouvez glisser dans n'importe quelle direction pour vous précipiter rapidement. Continuez à parcourir le niveau tout en évitant les ennemis et les obstacles, et en faisant attention aux limites du niveau pour vous déplacer dans la bonne direction. Facile, non ? Eh bien, une façon de le savoir. Sautez dans le jeu, terminez chaque niveau et revenez à votre trône en tant que Speed ​​King ! Utilisez WASD ou les touches fléchées pour avancer, reculer ou côte à côte ! Sur mobile, glissez simplement dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller !Speed ​​King est créé par Martin Magni (Fancade). Jouez à leur jeu de conduite stimulant et de plateforme de réflexion sur Poki : Drive Mad ! Vous pouvez jouer à Speed ​​King gratuitement sur Poki. Speed ​​King peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

