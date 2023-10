Breakoid est une nouvelle version du genre de jeu classique de casse-blocs/Arkanoid avec des graphismes, des visuels et un son époustouflants ! Essayez-vous au mode normal et voyez combien de niveaux vous pouvez franchir ou testez le mode sans fin et utilisez des capacités spéciales pour atteindre le sommet ! Si vous êtes trop bon pour les niveaux originaux, essayez l'éditeur de niveaux et créez votre ultime extravagance qui casse les blocs ! Utilisez la souris pour déplacer la raquette d'un côté à l'autre pour frapper la balle. Sur mobile, cliquez sur la pagaie puis glissez sur l'écran pour vous déplacer ! Breakoid est créé par Supernice.Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

