Zomball est un jeu d'arcade créé par Totebo. Vous êtes un basketteur zombie dont le rêve est de devenir le prochain Lebron James, mais vous devez lancer vos propres parties du corps au lieu d'un ballon de basket ! Chaque fois que vous tirez avec succès, une partie de votre corps se rattachera à vous pour l'utiliser à nouveau. Si vous manquez, vous perdrez ce membre et passerez au suivant jusqu'à ce que vous soyez complètement à court de membres. Plus vous avancez dans le jeu, plus le tir sera dur. Alors contrôlez votre puissance et votre angle, glissez soigneusement et essayez de battre votre propre record en un seul morceau. Réaliser votre rêve peut vous coûter littéralement un bras et une jambe ! Faites glisser votre doigt ou le bouton gauche de la souris pour lancer un membre. L'intensité de votre balayage détermine la puissance de vos tirs. Zomball a été créé par Totebo. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

