Blumgi Ball est un jeu de sport qui combine les genres de plateforme et de puzzle en un seul package amusant. Votre objectif est simplement de faire passer le ballon dans le cerceau, comme le bon vieux basket-ball classique. Pour ce faire, vous utilisez un système de lance-pierre dans lequel vous tirez l'indicateur en fonction de l'intensité avec laquelle vous souhaitez lancer la balle, puis vous la relâchez pour lancer. Mais attendez, il y a un rebondissement ! Dans Blumgi Ball, vous avez le super pouvoir de vous téléporter directement à côté de votre balle. Cela ouvre un large éventail de possibilités lorsqu'il s'agit de réaliser des combos en chaîne et de dunk avec style. Chaque niveau terminé avec succès vous rapporte des points qui s'additionnent pour débloquer de nouveaux personnages sympas. Vous allez adorer explorer les niveaux vibrants et créatifs pleins de surprises de Blumgi Ball ! Faites passer le ballon à travers le filet à l'aide d'un système de fronde où vous tirez l'indicateur en fonction de l'intensité à laquelle vous souhaitez lancer le ballon, puis relâchez-le pour le lancer. .Visez et tirez - Cliquez avec le bouton gauche de la souris, faites glisser et relâchez. Téléportez-vous à la balle - Barre d'espace. Il y a jusqu'à présent 9 personnages uniques de Blumgi Ball dans le jeu. Ils sont tous conçus d'après des animaux. Blumgi Ball a été créé par Blumgi, un studio de développement de jeux basé en France. Jouez à leur jeu d'adresse légendaire sur Poki : Blumgi RocketBlumgi Ball est gratuit sur Poki. Blumgi Ball est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

