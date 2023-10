Lancez-le plus haut ! est un jeu d'adresse créé par Sakkat Studios. Vous êtes une personne ordinaire qui s'entraîne à lancer un ballon de basket dans ce jeu, mais les choses prendront une tournure extraordinaire avec l'amélioration de votre puissance et de votre vitesse. Lancez le ballon au bon moment pour le lancer le plus haut possible et gagner de l'argent. Utilisez l'argent que vous avez gagné pour améliorer votre jeu et augmenter votre pouvoir. Bientôt, votre balle atteindra l'atmosphère et même l'espace ! Les gens disent que le ciel est la limite, mais ces gens n'ont évidemment pas joué à Throw It Higher ! Appuyez sur le bouton de lancement pour lancer le ballon de basket dans les airs. Lorsqu'il retombe, appuyez sur le bouton de lancement au bon moment pour relancer le ballon avec toute sa force. Lancer - Appuyez sur / Bouton gauche de la souris / Barre d'espace. Lancez-le plus haut ! est créé par Sakkat Studio. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : indecent-escape, Sweet Run et Ground Digger

Site Web : poki.com

