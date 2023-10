Pick Up Associations est un jeu de réflexion avec des dizaines de niveaux stimulants où votre ingéniosité et votre créativité sont mises à l'épreuve. Étudiez attentivement l'image qui vous est donnée, et choisissez les 3 figures qui la simplifient le mieux. Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ? Quels objets pourriez-vous utiliser dans cette situation ? Montrez vos compétences en créant des associations visuelles et prouvez à quel point vous êtes intelligent ! Utilisez le curseur ou le doigt de votre souris pour faire glisser l'objet sélectionné vers les nombres. Pick Up Associations a été créé par Sakkat Studio. Ils ont de nombreux autres jeux de réflexion et de gestion sur Poki : It's Story Time !, Sweet Run, James Gun, Crush It !, Ground Digger, Throw It Higher ! et descente

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pick Up Associations. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.