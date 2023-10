Sling World Cup est un jeu de tournoi de football créé par Rujo Games. Choisissez votre équipe de rêve et lancez-vous dans une action de football rapide où vous contrôlez les trois coéquipiers. Vous pouvez marquer des buts d’un simple glissement de doigt ou de souris. Dans ce jeu, vous êtes en charge à la fois de l'offensive et de la défense, vous devez donc être rapide pour prendre le dessus. Il y a 18 équipes et 7 tours pour atteindre la finale. Alors n'hésitez pas et gagnez-les tous pour que tout le monde puisse voir que vous avez ce qu'il faut pour être le champion ! Faites glisser votre doigt ou le bouton gauche de la souris sur le joueur que vous souhaitez contrôler et relâchez pour tirer. Plus votre balayage est long, plus vos mouvements sont puissants. Sling World Cup est créé par Rujo Games. Jouez à leurs autres jeux de sport sur Poki : A Small World Cup

