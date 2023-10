Football Legends est un jeu de sport créé par MadPuffers. Choisissez votre équipe et jouez à des matchs de football rapides contre votre ami ou votre ordinateur. Vous êtes en charge de l'offensive ainsi que de la défense ici. Sautez, donnez des coups de pied, glissez et utilisez des pouvoirs spéciaux pour marquer autant de buts que possible jusqu'à la fin du match. Vous pouvez également vous inscrire à des tournois si vous recherchez un défi. Allez-y et entraînez-vous jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous avez ce qu'il faut pour gagner le tournoi ! Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - L ou XSupershot - K ou ZFootball Legends est créé par MadPuffers. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Basketball Legends 2020, Basketball Stars, Football Masters, Moto X3M, Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party, Moto X3M Spooky Land et Tennis Masters.

Site Web : poki.com

