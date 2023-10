Moto X3M est un jeu de course de vélo en ligne. Le but est de piloter votre moto à travers des niveaux avec des obstacles massifs et mobiles que vous devez sauter ou éviter. Vous pouvez vous retourner dans les airs pour réduire votre temps final et obtenir un score parfait. Sachez quand vous arrêter, planter et réapparaître. Essayez de terminer les niveaux en aussi peu de temps que possible. Moto X3M a été lancé pour la première fois sous forme de jeu flash Web en 2016. Plus tard, il a été porté en tant que jeu html5 par le studio de développement de jeux Madpuffers. Moto X3M est la première version de la série Moto X3M qui comprend Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party et le dernier Moto X3M Spooky Land. Cette série de jeux est également l'un des jeux les plus populaires de notre catégorie Jeux de moto. Voici comment jouer à Moto X3M : Moto X3M propose un total de 22 niveaux différents à jouer. Le dernier jeu de la série Moto X3M est Moto X3M Spooky Land. Ce jeu est sorti en octobre 2019. La série Moto X3M a été développée par Madpuffers en 2016. Ils sont également connus pour d'autres jeux que la série Moto X3M. Ils ont créé des jeux comme Football Masters et Basketball Stars. À chaque niveau, vous pouvez obtenir au maximum 3 étoiles. Ces étoiles sont basées sur le temps. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs conseils pour améliorer votre temps et peut-être passer de 1 ou 2 étoiles à 3 étoiles. Contrôlez votre vitesse. Parfois, il est préférable de réduire votre vitesse pour terminer le niveau plus rapidement. Maîtrisez vos tours et cascades. Faites des retournements avant et arrière pour gagner une demi-seconde de votre temps. Chaque retournement compte pour 0,5 seconde, et oui, ils s'additionnent. Cependant, certaines astuces peuvent vous ralentir, alors gardez à l'esprit que le temps bonus n'en vaut pas toujours la peine. Vous pouvez recevoir un boost si vous atterrissez uniquement sur votre pneu arrière lorsque vous touchez le sol. Plus c'est vertical, mieux c'est, mais trop vertical peut vous faire perdre du temps. Alors, essayez de trouver l’angle parfait. Parfois, un petit coup de pouce après être resté immobile peut vous faire gagner du temps. Maintenez la pédale d'accélérateur et freinez en même temps (W+S) ou (Flèche vers le haut + Flèche vers le bas). Les moments parfaits pour ces boosts sont ceux où vous devez attendre une seconde avant de pouvoir continuer le niveau. Le minuteur démarre lorsque vous appuyez sur les touches W, A, D ou UP, Down, Right. Parfois, vous êtes abandonné au début, alors essayez d'appuyer sur les touches au bon moment, afin que le chronomètre démarre plus tard. Jouez sur la carte au moins deux fois. Mémorisez où sauter, réduire la vitesse ou aller à pleine vitesse. Et mettez en pratique tous les trucs et astuces mentionnés ci-dessus. Certains peuvent nécessiter plus de compétences et de temps que d'autres. Profitez de l'amélioration de vos temps Moto X3M ! Vous pouvez jouer à Moto X3M en ligne gratuitement sur Poki. Poki est le plus grand terrain de jeu en ligne. Chaque mois, plus de 30 millions de joueurs jouent en ligne sur Poki. Vous voulez découvrir d’autres jeux géniaux ? Consultez la page d'accueil de Poki avec nos derniers jeux ou commencez votre découverte sur notre page Jeux populaires.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Moto X3M. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.