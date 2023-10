Foncez avec votre moto à travers des montagnes glacées dans Moto X3M 4 : Winter ! Ce jeu de moto vous met au défi de conduire sur des ponts faits de cannes de bonbon et d'autres friandises sucrées. Conduisez une moto devant des bonhommes de neige et des arbres de Noël avec Rudolph le renne au nez rouge et le Père Noël ! Moto X3M Winter est également appelé Moto X3M 4: Winter, car il s'agit de la quatrième partie de cette série à succès de jeux de moteurs, qui comprend Moto X3M 5 Pool Party et le dernier Moto X3M Spooky Land. Collectez toutes les étoiles que vous pouvez gagner dans chaque niveau pour améliorer votre moto et finalement acheter le traîneau du Père Noël pour terminer les niveaux. Moto X3M Winter a été développé par Madpuffers en décembre 2017. Ils sont les créateurs de toute la série Moto X3M. Pour les meilleurs conseils et astuces, jetez un œil à la description de notre page de jeu Moto X3M. Vous découvrirez ici comment augmenter la vitesse, réduire le temps et bien plus encore ! Voici comment jouer à Moto X3M Winter :

