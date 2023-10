Célébrez le 25 décembre en tenue de fête ! Poki Christmas Dress Up vous permet de porter de nombreux types différents de vêtements de vacances. Vous pouvez essayer le chapeau du Père Noël, de drôles d'oreilles d'elfe et une écharpe en sucre d'orge. Ensuite, portez une paire de boucles d'oreilles en gui et un collier étoile pour Noel. La garde-robe de votre femme est remplie de robes vertes et rouges, de jupes à motifs et de pulls chauds. Vous pouvez assortir de jolis leggings flocons de neige avec une jupe bleue et blanche. Ensuite, complétez la tenue de Noël avec une paire de chaussons rennes !

