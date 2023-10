Swipe Fighter Heroes est un jeu de combat en ligne créé par Gamerce. Swipe Fighter Heroes propose huit arènes basées sur des lieux du monde réel. Le jeu permet aux joueurs de se battre en utilisant différents styles de combat : karaté, lutte et mouvements ninja. En utilisant un équipement défensif, vous pouvez vous protéger de votre adversaire. Améliorez votre combattant, améliorez vos mouvements et récupérez toutes les armes, et devenez le héros ultime du combat par balayage. Swipe Fighter Heroes a été créé par Gamerce, une société de développement de jeux basée à Copenhague, au Danemark. Vous pouvez également jouer à leurs jeux SoulSpark, Jumping Jaxx, Killer Snake et Time Quiz sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Swipe Fighter Heroes. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.