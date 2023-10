SoulSpark est un mélange de genres de bataille de cartes et de jeu de rôle d'aventure dans lequel vous dirigez une équipe de héros fantastiques et un jeu de cartes extensible. Vous avez à vos côtés des chevaliers, des rangers, des mages et bien d'autres créations fantastiques ainsi que de nombreux autres choix de cartes pour vous aider comme des sorts, des potions, des armes et des défenses. N'oubliez pas de vous donner le temps de créer votre propre stratégie de jeu et de ne jamais gaspiller votre mana ! Pouvez-vous terminer l'histoire et sauver le monde de la corruption ? Utilisez vos cartes à bon escient, faites attention à votre santé et à votre barre de mana et détruisez les cartes de votre adversaire. Naviguer / Utiliser - Bouton gauche de la souris SoulSpark est créé par Gamerce. Découvrez leurs autres jeux Swipe Fighter Heroes, Jumping Jaxx, Killer Snake et Time Quiz sur Poki.

Site Web : poki.com

