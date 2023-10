Like a King est un jeu de tower defense et de construction de deck créé par LAK Games. Vous êtes un roi qui doit combattre d'autres rois en utilisant et en combinant les unités de votre collection de cartes. Chaque carte est une unité unique que vous pouvez utiliser sur le champ de bataille. Certains d’entre eux attaquent l’ennemi, mais d’autres extraient de l’or et tendent même des pièges à l’unité ennemie. Accomplissez des quêtes, construisez un deck solide et, surtout, élaborez une stratégie judicieuse pour être le seul vrai roi qui tient debout ! Appuyez sur la tuile vide pour faire apparaître une unité. Tracez une ligne entre l'unité et l'unité ennemie que vous souhaitez attaquer. Révisez vos tactiques et détruisez toutes les unités ennemies avant que vos unités ne soient détruites. Like a King est créé par LAK Games. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Panda : Bubble Shooter

