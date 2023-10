Tumble Wrestling est un jeu de combat créé par Gruffazilla. Commencez votre carrière de lutteur avec l'un des personnages de pixel art de la vaste liste et embarquez pour ce voyage plein d'action basé sur la physique. Il existe une variété de lutteurs parmi lesquels choisir, chacun avec un mouvement caractéristique de la lutte professionnelle qui peut être utilisé pour affaiblir ou mettre KO votre adversaire. Utilisez des coups puissants, des fouets irlandais, des coups de coude, des gouttes atomiques, des pilotes de pieux et des mouvements hors des cordes pour remporter cette victoire ! Vous pouvez même améliorer vos combattants avec l'argent que vous avez gagné. Allez-y et sautez dans le ring ! Essayez de faire sortir votre adversaire du ring à l'aide des touches de mouvement. Combattez - WASD ou touches fléchées. Tumble Wrestling est créé par Gruffazilla. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

