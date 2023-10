Punchers est un simulateur de boxe en 3D dans lequel vous pouvez réaliser votre fantasme de poursuivre une carrière dans la boxe. Les graphismes immersifs et réalistes vous donneront la sensation de combattre vous-même sur le ring. Il existe même un mode ralenti où vous pouvez ressentir le combat d'un point de vue cinématographique. Crochet droit, crochet gauche ! Vous êtes déjà accro aux Punchers, n'est-ce pas ?Lean Direction - WASD ou touches fléchées Left Fist - R ou < Right Fist - T ou >Punchers est créé par Vardan Aleksanyan. Découvrez leurs autres jeux Lampada Street et Striker Dummies sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Punchers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.