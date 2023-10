MTB Hero est un jeu de sport dans lequel vous faites la course avec votre vélo contre des adversaires pour terminer à la première place. Choisissez votre héros et participez à trois parcours lors de l'événement Mountain Biking Downhill. Traversez vos adversaires à toute vitesse et n'oubliez pas de ralentir dans les virages. Assurez-vous également de collecter des pièces et des boosts, afin de pouvoir les dépenser pour davantage d'améliorations telles que la vitesse, l'élan, la stabilité et l'endurance. Préparez-vous à profiter de ce jeu de vélo passionnant et préparez-vous à remporter la médaille d'or ! Penchez-vous à gauche - A ou flèche gauche Penchez-vous à droite - D ou flèche droiteMTB Hero est créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux gratuits. des jeux par navigateur avec un gameplay de style arcade à leur base. Ils ont d'autres jeux compétitifs sur Poki : Athletics Hero, Superbike Hero, Stock Car Hero, Skateboard Hero et Slalom Hero. Ils proposent également des jeux occasionnels : Rainbow Star Pinball et Firefighter Pinball.

Site Web : poki.com

