Smoots Pinball Zombie est un jeu de flipper avec prise en charge multijoueur local jusqu'à quatre joueurs. Il offre une touche différente à votre expérience de flipper classique en présentant de superbes graphismes 3D avec des éléments effrayants mais élégants. Tout ce que vous avez à faire est de contrôler les flippers des deux côtés de la table et de ne pas laisser tomber la balle. Ce flipper recèle de nombreux secrets et surprises à découvrir. Jusqu'où pouvez-vous aller sans laisser tomber la balle ? Faites glisser les flippers gauche et droit pour garder la balle sur la table. Feuilletez vers la gauche - A ou flèche gauche Feuilletez vers la droite - D ou flèche droite Secouez la table - Tab Pause - Échapper Démarrer / Utiliser - SpaceSmoots Pinball Zombie a été créé par Kaneda Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

