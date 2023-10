Fancy Pants 2

The Fancy Pants Adventures: World 2 est un jeu de plateforme et d'aventure épique créé par Brad Borne. Dans le premier chapitre de cette série légendaire, vous vous lancerez dans un périlleux voyage pour retrouver votre sœur kidnappée. Courez à travers des forêts denses, des cavernes sous-marines et des bateaux pirates tout en piétinant, donnant des coups de pied et tranchant vos ennemis avec 40 armes de mêlée. Explorez les cartes enchanteresses pour découvrir des secrets, des niveaux cachés, des succès, des costumes et bien plus encore ! Il est difficile de ne pas être surpris par les superbes illustrations dessinées à la main, les animations satisfaisantes et le bon sens de l'humour de Fancy Pants Adventures. Allez-y, enfilez votre pantalon fantaisie et mettez-vous au travail !Comment jouer :Déplacer - Flèches gauche/droite Sauter - S Interagir - Flèche haut Canard - Flèche bas Pause - Barre d'espaceÀ propos du créateur :The Fancy Pants Adventures: World 2 a été créé par Brad Borne. Découvrez leur autre jeu légendaire sur Poki : Fancy Pants

