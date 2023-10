The Fancy Pants Adventures: World 3 est un jeu de plateforme et d'aventure épique créé par Brad Borne. Dans le troisième chapitre de cette série légendaire, vous partirez dans une aventure locale dessinée à la main pour aider le roi. Des pirates de la baignoire en colère ont envahi la baignoire. Maintenant, vous devez récupérer ce qui vous revient de droit. Interagissez avec différents objets pour découvrir des secrets et vaincre les araignées. Explorez les cartes enchanteresses pour découvrir des secrets, des niveaux cachés, des succès, des costumes et bien plus encore ! Il est difficile de ne pas être surpris par les superbes illustrations dessinées à la main, les animations satisfaisantes et le bon sens de l'humour de Fancy Pants Adventures. Allez-y, enfilez votre pantalon fantaisie et mettez-vous au travail ! Déplacer - Flèches gauche/droite Sauter - S Interagir - Flèche haut Canard - Flèche bas Pause - Barre d'espaceThe Fancy Pants Adventures: World 3 a été créé par Brad Borne. Découvrez leurs autres jeux légendaires sur Poki : Fancy Pants et Fancy Pants 2.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fancy Pants 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.