Angry Gran Run est un jeu de course sans fin dans lequel vous incarnez la grand-mère en colère préférée de tous ! Gran est en liberté et elle ne fait aucun prisonnier. Courez dans les rues de Miami et évitez les dauphins, les dinosaures, les robots et bien plus encore dans votre quête pour emmener Gran aussi loin qu'elle peut ! Sautez par-dessus les voitures et les planches de surf, glissez sous les dirigeables et manœuvrez dans les virages tout en essayant de collecter autant de pièces que possible. Flèche vers le haut - Sauter Flèche vers le bas - Diapositive Flèches gauche/droite – Tourner les coins Touches A/D - Déplacer vers la gauche/droite La série Angry Gran Run est créée par AceViral, basée au Royaume-Uni. Ils sont également les créateurs de Bike Mania, Batman & The Flash : Hero Run et de nombreux autres titres à succès.

Site Web : poki.com

